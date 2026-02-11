Уменьшить аппетит помогают физнагрузки

Активность позволяет бороться с чувством голода

Часто похудению мешает повышенный аппетит, который во время диеты естественным образом вызван вынужденным сокращением калорийности рациона, а также стрессовым фактором, связанным с этими ограничениями.

Не срываться и не объедаться помогут физические нагрузки. Если приобщиться к регулярным тренировкам (а при желании похудеть заниматься нужно минимум трижды в неделю), удастся уменьшить голод. Все потому, что физическая активность улучшает чувствительность к инсулину, и чем ниже его концентрация, тем меньше хочется есть. Однако во всем хороша мера, поэтому не надо истязать себя на тренажерах в стремлении совсем минимизировать аппетит.

Подспорьем в похудении также будет достаточное наличие в рационе белковой пищи и качественный сон продолжительностью в 7—9 часов.

