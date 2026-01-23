Чем опасно резкое сокращение калорийности рациона на диете

На сколько процентов можно урезать питание

Когда весна с каждым днем становится ближе, люди, имеющие лишний вес, задумываются о похудении и допускают немало ошибок на пути к стройности. Одна из самых распространенных — резкое снижение калорийности суточного рациона. Почему нельзя жестко урезать калории даже при краткосрочной диете?

Главная причина в замедлении метаболизма. При значительном снижении потребления энергии организм воспринимает это как сигнал голода и активирует механизмы экономии ресурсов. Метаболизм замедляется, тело стремится сохранить энергию, снижая расход калорий. Это затрудняет дальнейшее снижение веса и повышает риск набора массы тела после возвращения к обычному рациону.

Подобная мера ведет и к потере мышечной ткани. Нехватка питательных веществ вынуждает организм черпать энергию не только из жировых запасов, но и из мышечных волокон, а значительная их утрата снижает общий уровень основного обмена веществ, усложняя поддержание достигнутого результата похудения.





«Дефицит важных нутриентов ведет к угнетению иммунитета, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, появлению усталости и слабости. Недостаточное потребление белка, кальция, железа, магния и витаминов группы B негативно сказывается на здоровье организма», — говорят диетологи.

Быстрое уменьшение объема пищи также нарушает работу желудочно-кишечного тракта, вызывая запоры, нарушение микрофлоры кишечника и дискомфорт на этом фоне.

Долгосрочный недостаток калорий увеличивает вероятность возникновения гормональных нарушений, проблем с репродуктивной системой и почками, сердечно-сосудистых заболеваний, снижения плотности костей.





«Для здорового и эффективного похудения рекомендуется постепенно уменьшать количество потребляемых калорий, ориентируясь на индивидуальные потребности организма. Оптимальным считается сокращение суточной нормы калорий примерно на 10—20%. Такой подход позволяет организму адаптироваться, сохраняя нормальный обмен веществ и минимизируя негативные последствия», — отмечают специалисты.

Важно помнить, что диета должна включать достаточное количество белков, полезных жиров, медленных углеводов, витаминов и микроэлементов. Необходимо соблюдать баланс макронутриентов, выбирая качественные продукты и распределяя приемы пищи равномерно в течение дня.

Кроме того, успешному процессу похудения способствуют умеренная физическая активность, регулярный сон и управление стрессом.

Читайте также: Как достичь своего идеального веса.

Смотрите еще: От чего зависит скорость сжигания калорий в вашем организме.