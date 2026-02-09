Именно это вызывает срывы при похудении

Как не сойти с намеченного пути

Сколько раз вы пытались похудеть и сколько раз вам приходилось начинать все сначала? Почему же людям свойственно срываться в начале своего пути к обновлению тела и раз за разом отказываться от желаемой фигуры?

Основная проблема худеющих в том, что они обозначают себе неверную цель или вовсе не ставят перед собой никакой задачи, то есть у них отсутствует требуемая мотивация.

Худеть, потому что вам подарили абонемент и вы просто не хотите лишиться «подарка» — неправильно. Также неверно истязать себя нагрузками и выжимать из нового образа жизни максимум — тренироваться ежедневно, вводить резкие ограничения в питании и прочие крайние меры.

Начало должно быть плавным, пусть это будут небольшие шаги, но с четкой периодичностью: например, тренироваться по часу трижды в неделю — прекрасное решение, и это лучше, чем не делать ничего или сразу пытаться охватить все. В комфортном режиме вы сможете легче адаптироваться к изменениям и закрепить привычку заниматься, а не забросите все через неделю-две от того, что выдохлись.

Читайте также: Вакуумный массаж помогает устранить лишние объемы и отечность.

Смотрите еще: Как избавиться от выпирающего живота.