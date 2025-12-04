Кардиопатологии до определенного момента могут протекать без явной симптоматики либо выражаться легким недомоганием, на которое человек не обращает внимания или связывает признаки с иной проблемой, откладывая визит к врачу, что представляет серьезные риски не только для здоровья, но и для жизни.
«Каждый человек, которому уже исполнилось 40 лет, должен периодически справляться о состоянии своего сердца и делать обследования, даже не имея жалоб. Особая щепетильность в этом вопросе должна быть у людей с наследственной предрасположенностью к патологиям сердца и сосудов, если среди ближайших родственников были те, кто перенес сердечно-сосудистую катастрофу либо внезапно от этого умер до 50 лет», — предупреждают кардиологи.
Пройти диагностику можно бесплатно по полису ОМС, пациенту выпишут направления на биохимический анализ крови и липидный профиль, ЭКГ, эхоКГ сердца, а также холтеровское мониторирование.
