Этой категории людей нужна регулярная проверка сердца

Обследоваться важно даже при отсутствующих жалобах

Кардиопатологии до определенного момента могут протекать без явной симптоматики либо выражаться легким недомоганием, на которое человек не обращает внимания или связывает признаки с иной проблемой, откладывая визит к врачу, что представляет серьезные риски не только для здоровья, но и для жизни.

«Каждый человек, которому уже исполнилось 40 лет, должен периодически справляться о состоянии своего сердца и делать обследования, даже не имея жалоб. Особая щепетильность в этом вопросе должна быть у людей с наследственной предрасположенностью к патологиям сердца и сосудов, если среди ближайших родственников были те, кто перенес сердечно-сосудистую катастрофу либо внезапно от этого умер до 50 лет», — предупреждают кардиологи.

Пройти диагностику можно бесплатно по полису ОМС, пациенту выпишут направления на биохимический анализ крови и липидный профиль, ЭКГ, эхоКГ сердца, а также холтеровское мониторирование.

