Эти симптомы говорят о сбоях в сердце

Если появились новые жалобы, нужно обследоваться

Когда привычная физическая нагрузка, например подъем по лестнице до квартиры, вдруг начинает вызывать дискомфорт в области груди — пора проверять сердце. Если рутинные действия неожиданно становятся сложными и сопровождаются болью, так что их приходится прекращать, — это может быть тревожным сигналом кардиопроблем.

«При возникающей нарастающей боли от ходьбы, подъема по лестнице или других физических упражнений необходимо обследовать сердце. Важно, что сердечная боль не проходит даже после прекращения активности и принятия телом удобного положения», — говорят кардиологи.

Жалобы на сбои в сердечном ритме — замедленное или ускоренное сердцебиение, трепыхания, проскоки, одышку при незначительных физических усилиях, например во время надевания одежды или обуви, и быстро наступающую усталость, которой ранее не наблюдалось, — тоже повод для посещения врача.

Еще один симптом — регулярно взлетающие показатели артериального давления. Если раньше с этим все было нормально, а теперь то и дело прибор выдает значения сверх 140/90 мм. рт. ст., нужно проконсультироваться со специалистом.

