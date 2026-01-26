Туристов, возвращающихся из Индии, будут тестировать на вирус Нипах

Первые симптомы, с которыми стоит обратиться к врачу

Роспотребнадзор усилил контроль за туристами из Индии из-за вспышки вируса Нипах. В ведомстве разработали диагностическую тест‑систему для купирования риска завоза вируса на территорию РФ. Для оперативного выявления инфекции в пунктах пропуска через госграницу функционирует автоматизированная система «Периметр», которая в реальном времени помогает выявлять прибывающих граждан с признаками инфекционных заболеваний, сообщает gorsite.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, власти Индии борются со вспышкой смертельно опасного вируса Нипах в штате Западная Бенгалия, где число заболевших уже достигло пяти человек.

Вирус является зоонозным — передается человеку от животных (например летучих мышей или свиней), через зараженную пищу, а также от человека к человеку. Заболевание характеризуется высокой летальностью.

Среди симптомов инфекции: высокая температура, сильная головная и мышечная боль, кашель, одышка, рвота. В тяжелых случаях развивается энцефалит, приводящий к расстройству сознания, коме и смерти. Специфического лечения или одобренной вакцины от вируса Нипах на сегодняшний день не существует.

Россиянам, планирующим поездку в страны Южной и Юго-Восточной Азии, рекомендовано избегать контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептики, обязательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, не употреблять воду из непроверенных источников. При появлении первых симптомов заболевания, особенно после возвращения из эндемичных регионов, необходимо немедленно обратиться к врачу.