Тревога и стыд мешают женщинам ходить к гинекологу

Как ошибки в воспитании искажают восприятие действительности

Почему женщины игнорируют визит к гинекологу даже тогда, когда это бывает необходимо? Ключевыми аспектами такого поведения психологи называют страх и тревогу, причем это касается не только гинекологов, но и других врачей.

«Людям просто страшно услышать плохой диагноз, а после заниматься лечением. И кто-то выбирает неизвестность даже тогда, когда проблема приносит дискомфорт и боль. Человек готов терпеть, но знать и действовать боится», — объясняют специалисты.

Другая составляющая такого рискованного поведения — а иначе это не назвать, поскольку отсутствие медицинской помощи часто угроза и здоровью, и жизни, — это стыд. Женщина могла воспитываться в семье, где внимание к интимным частям тела считалось неприемлемым, постыдным и даже грязным, и такое навязывание чувства стыда переросло в пренебрежительное отношение к своему здоровью.

