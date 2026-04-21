Женщины стали реже ходить к гинекологу «просто так»

Такое поведение бывает рискованным для женского здоровья

Социологи выяснили, что за десять лет количество российских женщин, исправно посещающих гинеколога раз в год с профилактической целью, сократилось с 76% до 58%, а численность пациенток, которые при появлении симптоматики патологии сначала ждут, когда «само пройдет», достигла 53%.

Если у вас нет жалоб на женское здоровье, это не значит, что можно игнорировать консультацию. Большинство просто недооценивают скрытое течение болезней. Также в современном обществе все еще встречаются те, кто стесняется врача, — таких набралось 24%. Другие находят отговорку в дефиците времени, а еще есть категория, которая уверена, что при наличии постоянного партнера необязательно всегда проверяться, что также демонстрирует опасное заблуждение, поскольку женское здоровье — это не только отсутствие ИППП.

Еще одна угроза женскому здоровью исходит от искусственного интеллекта, теперь обращение к чат-боту стало для многих нормой — он и диагноз поставит, и лечение подскажет. Меж тем подобная практика может стоить не только здоровья, но и жизни.

Напомним, что каждая женщина должна посещать гинеколога минимум один раз в год. Показываться врачу, сдавать мазок и делать УЗИ важно даже тогда, когда у вас нет никаких жалоб гинекологического или маммографического профиля.

