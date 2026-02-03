Стимулировать рост волос помогает пилинг кожи головы

Почему очищения одним шампунем бывает недостаточно

Кожа головы требует регулярного ухода для избавления от излишков себума и пота, а также загрязнений из-за факторов, воздействующих внешне: укладочных средств, пыли, грязи. Большинство считает, что для этой цели достаточно использовать только шампунь. Но основная его задача — смыть загрязнения, жир и пыль с поверхности волос и кожи головы. И несмотря на свою эффективность, шампуни не способны глубоко очистить поры и удалить мертвые клетки эпидермиса, особенно если кожный покров склонен к повышенной выработке себума, потому рекомендуется обращаться к пилингу.

«Регулярный пилинг удаляет накопившиеся омертвевшие частички клеток, снижая риск развития грибковых инфекций и образования сухой или жирной перхоти. Периодическое применение пилинга запускает процессы регенерации тканей и позволяет улучшить кровообращение: легкий массаж во время процедуры стимулирует приток крови к коже головы, обеспечивая питание корней волос полезными веществами и кислородом. Это способствует укреплению луковиц и активному росту здоровых волос. После пилинга кожа лучше воспринимает полезные компоненты шампуней и масок, что важно для хорошего состояния волос», — говорят трихологи.





Частота проведения пилинга зависит от типа кожи головы и индивидуальных особенностей организма. Обычно для нормальной кожи головы оптимально проводить пилинг раз в 7—10 дней. Жирная кожа головы нуждается в более интенсивном уходе: пилинг может потребоваться каждые 3—5 дней. Сухая и чувствительная кожа должна подвергаться процедуре реже — примерно раз в две-три недели.

Перед проведением пилинга в салоне желательно проконсультироваться с трихологом или дерматологом, особенно если имеются проблемы с кожей головы, например: экзема, псориаз, аллергические реакции. Подбор домашнего ухода в таких случаях тоже лучше доверить специалисту.

