Немытая голова может стать причиной мигрени

Как грязь делается провокатором боли

Если на протяжении нескольких дней не мыть голову, накопившееся кожное сало, продукты жизнедеятельности микроорганизмов и прочие загрязнения начнут раздражать нервные окончания, а также станут причиной ухудшения микроциркуляции крови кожи головы, что впоследствии вызовет ухудшение роста волос и спровоцирует их выпадение.

«При регулярном и правильном мытье головы оказывается поддержка здоровью кожи, снижаются риски заболеваний воспалительной и грибковой природы, улучшается общее самочувствие и даже концентрация внимания», — говорят трихологи.

Специалисты напоминают, что мыть голову нужно подходящим для вас типом средства, которое не вызывает раздражения и сухости кожи. Моют голову подушечками пальцев мягкими массажными движениями, ни в коем случае нельзя царапать кожу ногтями якобы для лучшего очищения.

Читайте также: Волосы могут выпадать из‑за немытой расчески.

Смотрите еще: Почему «болят» волосы на голове.