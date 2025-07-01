Сон в макияже приближает старение

Почему важно смыть косметику на ночь

Если для одних женщин это кажется диким, другие действительно могут иногда лечь спать, не сняв с лица косметику. Но как бы вы ни устали, пренебрегать очищением и засыпать с макияжем категорически нельзя.

«Сном в макияже вы только приблизите старость, когда кожные покровы не очищаются, синтез коллагена становится медленнее, что провоцирует более раннее увядание кожи. К тому же за день к макияжу на вашем лице присоединяются частички различной пыли, не останавливаются процессы выделения кожного сала, что в совокупности забивает поры и провоцирует высыпания», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

Макияж на коже препятствует клеточному обновлению ночью, коже нечем дышать, из-за чего она лишается красивого ровного цвета.

Если вы из тех, кто может «забыть» умыться, не откладывайте очищение на поздний вечер, снимайте макияж сразу, как приходите домой.

Еще специалисты советуют периодически устраивать детокс для своей кожи — отдыхать от декоративной косметики нужно хотя бы раз в неделю.

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