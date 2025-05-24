Ультрафиолет способен состарить молодую кожу на десятки лет

Защищаться от солнечных лучей нужно ежедневно

Порой косметологи сталкиваются с тем, что состояние кожи у тридцатилетних сопоставимо с естественными возрастными изменениями, характерными для 40—50 лет, и причиной тому — злоупотребление загаром.

Фотостарение является сложным биологическим процессом: когда UV-лучами повреждаются ДНК-клетки, происходит разрушение коллагеновых волокон и эластина, а кожей утрачивается упругость и свежесть.

«Ультрафиолет типа А (UVA), достигая глубоких слоев кожи, провоцирует формирование свободных радикалов, и уже этими агрессивными молекулами запускается реакция окислительного стресса, что ведет к повреждению клеточных мембран и важных белков», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

Результатом такого процесса станет появление преждевременных морщин, гиперпигментации, сосудистых звездочек и поплывший овал лица. Фотостарение наносит удар по открытым участкам — лицу, шее, декольте, рукам, а защищенные части тела могут при этом выглядеть молодо.





У светлокожих последствия фотостарения более выражены, а вот смуглую кожу защищает повышенное содержание меланина — это наш природный фильтр, блокирующий вредные излучения. Но это не значит, что тем, чья кожа «не боится» солнца, не нужна защита от его лучей.

«С профилактической целью следует каждый день пользоваться кремом с фактором защиты SPF30+. Когда погода пасмурная — тоже, ведь у лучей UVA есть способность проникать через облака. Еще важно употреблять антиоксиданты в виде витаминов С и Е и ресвератрола, и не стоит игнорировать профессиональную косметологию», — отмечает специалист.

Помните, что, кроме внешних изменений, агрессивный ультрафиолет вызывает развитие онкопатологий, в частности меланомы — одной из наиболее «злых» форм рака.

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