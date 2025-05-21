С какими несовершенствами справляется мезотерапия

Процедура подходит для лица и тела

Мезотерапия — это лечебно-косметическая процедура, во время которой специалист вводит минимальные дозы лекарственных препаратов в проблемные участки для достижения терапевтического эффекта, а также воздействия на биологически активные точки кожи.

«Лечебные средства, которые применяются в этой малоинвазивной процедуре, представляют собой витамины, олигоэлементы, органические кислоты, лекарственные препараты. Состав вводимого коктейля в каждом случае зависит от поставленной задачи и подбирается индивидуально», — говорят косметологи поликлиники № 3 городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Мезотерапия помогает справиться с появляющимися морщинами и прочими возрастными изменениями, снижением упругости кожи и потерей ее эластичности, угревой болезнью, выпадением волос.

«Процедуру можно проводить на всех участках лица, а также шее и декольте. С помощью мезотерапии лба, щек, век и других зон получается устранить дряблость и сухость кожи, улучшить цвет лица, избавиться от различных косметических дефектов: морщин, угревой сыпи, гиперпигментации, отеков», — отмечают специалисты.

Мезотерапия подходит и для тела: она делается на животе, бедрах, ягодицах, плечах, руках, давая лифтинг-эффект и улучшая общее состояние кожи, борясь с целлюлитом, растяжками, дряблостью и другими изъянами.