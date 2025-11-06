Сон может стать прерывистым на фоне стресса

Плохое качество ночного отдыха очень вредит организму

Если постоянно просыпаться среди ночи, спать поверхностно либо ощущать, что все время находишься на грани пробуждения, или вставать за какое-то время до будильника и не иметь возможности сразу уснуть и добрать часы сна, качественным такой отдых назвать не получится. Когда сон человека является прерывистым, это негативно влияет на его общее самочувствие и здоровье в целом.

«Недостаточное восстановление организма вследствие прерывистого сна вызывает чувство усталости, раздражительности и снижает концентрацию внимания. Частые пробуждения усиливают уровень тревоги и нервозности, ухудшая психоэмоциональное состояние. Проблемы со сном мешают продуктивности на работе и провоцируют разлад в отношениях с окружающими людьми. Нарушение структуры сна бьет и по защитным силам организма, способствуя возникновению инфекционных заболеваний», — говорят неврологи.

Сделать сон прерывистым могут:

• стрессовые ситуации. Повышенная психологическая нагрузка и постоянное напряжение часто вызывают нарушения сна;

• заболевания внутренних органов. Болезни сердца, легких, почек и эндокринной системы могут провоцировать частые пробуждения;

• синдром апноэ сна. Обструктивное апноэ характеризуется остановками дыхания во сне, сопровождающимися периодическими ночными пробуждениями;

• неправильный режим дня. Нерегулярный график сна, поздние приемы пищи и злоупотребление кофеином способствуют проблемам со сном;

• физиологические изменения. Гормональные перестройки (например, менопауза, беременность), прием некоторых медикаментов, также отражаются на сне.

Чтобы улучшить качество сна, рекомендуется: установить время подъема и отхода ко сну и четко ему следовать; создать комфортные условия для отдыха — это прохладная температура воздуха, тишина и темнота в спальне; ограничить применение электронных устройств перед сном; избегать употребления алкоголя и никотина вечером; расслабляться перед сном подходящим вам способом — читать, принимать теплую ванну, слушать медитативную музыку, делать растяжку и тому подобное.

Если проблемы со сном сохраняются длительное время, а принимаемые меры не помогают, обратитесь к врачу для выявления возможных причин нарушений и назначения соответствующего лечения.

