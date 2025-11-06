Если постоянно просыпаться среди ночи, спать поверхностно либо ощущать, что все время находишься на грани пробуждения, или вставать за какое-то время до будильника и не иметь возможности сразу уснуть и добрать часы сна, качественным такой отдых назвать не получится. Когда сон человека является прерывистым, это негативно влияет на его общее самочувствие и здоровье в целом.
«Недостаточное восстановление организма вследствие прерывистого сна вызывает чувство усталости, раздражительности и снижает концентрацию внимания. Частые пробуждения усиливают уровень тревоги и нервозности, ухудшая психоэмоциональное состояние. Проблемы со сном мешают продуктивности на работе и провоцируют разлад в отношениях с окружающими людьми. Нарушение структуры сна бьет и по защитным силам организма, способствуя возникновению инфекционных заболеваний», — говорят неврологи.
Сделать сон прерывистым могут:
• стрессовые ситуации. Повышенная психологическая нагрузка и постоянное напряжение часто вызывают нарушения сна;
• заболевания внутренних органов. Болезни сердца, легких, почек и эндокринной системы могут провоцировать частые пробуждения;
• синдром апноэ сна. Обструктивное апноэ характеризуется остановками дыхания во сне, сопровождающимися периодическими ночными пробуждениями;
• неправильный режим дня. Нерегулярный график сна, поздние приемы пищи и злоупотребление кофеином способствуют проблемам со сном;
• физиологические изменения. Гормональные перестройки (например, менопауза, беременность), прием некоторых медикаментов, также отражаются на сне.
Чтобы улучшить качество сна, рекомендуется: установить время подъема и отхода ко сну и четко ему следовать; создать комфортные условия для отдыха — это прохладная температура воздуха, тишина и темнота в спальне; ограничить применение электронных устройств перед сном; избегать употребления алкоголя и никотина вечером; расслабляться перед сном подходящим вам способом — читать, принимать теплую ванну, слушать медитативную музыку, делать растяжку и тому подобное.
Если проблемы со сном сохраняются длительное время, а принимаемые меры не помогают, обратитесь к врачу для выявления возможных причин нарушений и назначения соответствующего лечения.
