До каких болезней может довести хронический стресс

Недуги различны: от усталости до онкологии

Каждый человек время от времени может сталкиваться со стрессом, и даже иногда стресс бывает полезным для организма — называется он эустресс, однако чаще нас беспокоит дистресс — негативный тип стресса, и особенно опасным он становится, когда перетекает в хроническую форму.

Хронический стресс является серьезной проблемой современного общества, оказывая отрицательное воздействие на физическое и психическое состояние организма. Постоянное напряжение и тревога приводят к развитию ряда заболеваний, ухудшению качества жизни и снижению работоспособности.

«При хроническом стрессе в режиме активности находится симпатическая нервная система: повышается уровень адреналина и кортизола, учащается сердцебиение, поднимается артериальное давление, нарушается сон и аппетит», — говорят психотерапевты.

Человек также сталкивается с таким явлением, как иммуносупрессия, или иммунодепрессия, когда наблюдается угнетение защитных сил организма — иммунитет ослабевает, а риск инфицирования различными заболеваниями увеличивается.





Стресс способен выбить из строя и эндокринную систему, есть риски пострадать от дисбаланса гормонов щитовидной железы и обзавестись сахарным диабетом II типа.

«Депрессия, тревожные состояния, панические атаки, посттравматический синдром, гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженного кишечника, головные боли напряжения, мигрени, бессонница, усталость, снижение концентрации внимания — все эти патологии могут быть спровоцированы одной проблемой — хроническим стрессом», — предупреждают врачи.

Стресс снижает способность организма бороться с раковыми клетками, потому может стать и пусковым механизмом для онкопроцессов.

Если вы чувствуете, что стресс плотно вошел в вашу жизнь, стоит скорее посетить врача, чтобы расстаться с этим разрушителем вашего здоровья.

