Может ли удар в грудь вызвать рак

Онкологи рассказали о происхождении мифа

Распространенное среди обывателей мнение о том, что от удара или толчка в грудь может развиться рак молочной железы, медики называют ошибочным. Почему же тогда часто после травмы груди женщины обнаруживают у себя онкологию?

«Причина в том, что женщина, обеспокоившись состоянием груди после получения травмы, идет на обследование, где и может быть выявлена онкология. Но рак спровоцирован не травмой, наоборот, благодаря полученному удару женщина пошла на диагностику и узнала о наличии болезни, которая уже была», — информируют маммологи.

Поскольку мало женщин проходят обследования с профилактической целью, рак может быть долгое время неопознанным, а подобные истории раскрывают недуг. Женщина, встревоженная от синяка и боли, идет к врачу и узнает об уплотнении в груди, которое ранее она могла не замечать или не знать о нем в силу его небольших размеров.

Если вы получили удар в грудь, следует приложить к травмированному месту холодный компресс, а когда беспокоят какие-либо симптомы со стороны здоровья молочных желез, нужно без промедления обращаться к врачу.