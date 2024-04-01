Для укрепления груди женщинам следует реже носить белье

Бюстгальтер не предотвращает обвисание

Бюстгальтер спровоцирует обвисание молочных желез скорее, чем его отсутствие, — таково мнение маммологов. Поэтому дома рекомендуется отказываться от ношения этого предмета женского гардероба.

«Бюстгальтер хоть и создает красивый визуальный эффект, но мешает сохранению здоровья молочных желез. При постоянном ношении лифа происходит ослабевание мышечно-связочного аппарата груди, что чревато ухудшением ее формы», — говорят специалисты.

Результаты исследований показали, что у девяти из десяти женщин, которым выставлен диагноз «фиброзно-кистозная мастопатия», замечено улучшение состояния груди после отказа от бюстгальтера.

Также 79% дам отметили, что игнорирование лифчиков позволяет расстаться с болевыми ощущениями в плечевом поясе и спине.

«Если не носить бюстгальтер, можно обеспечить молочные железы массажным эффектом за счет возможности движения, что улучшает кровоснабжение груди и сокращает риски ее патологий», — отмечают медики.

Обвисание груди вызывают две причины: старение и перерастяжение связок, спровоцированное беременностью, менопаузой, набором веса, а вот отсутствие лифчика в этом вопросе роли не играет.