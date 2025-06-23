Сохранить красоту волос летом поможет спрей от солнца

Средство защитит от разрушающего ультрафиолета

В летний период волосы могут пострадать от повышенного потоотделения, которое вызывает усиленное загрязнение, а еще от соли и хлорки во время купания в море или бассейне. Но главный враг волос — это ультрафиолет. Какой уход нужен волосам летом?

«При избыточном выделении кожного сала мыть голову нужно ежедневно по утрам слегка прохладной водой, людям с сухой кожей головы делать это можно один раз в 2—3 дня. Чтобы защитить волосы от ультрафиолета, следует носить головные уборы — особенно это важно в отпуске. Для повседневной жизни стоит подобрать защитные спреи для волос и пользоваться ими каждый день — они предотвратят повреждение ультрафиолетом», — говорит дерматолог Городской клинической больницы № 1 Челябинска Юлия Селянская.

После мытья головы на волосы необходимо нанести кондиционер — он создает кислую среду и склеивает чешуйки, обеспечивая защиту. Для питания и увлажнения волос специалист рекомендует использовать каждые 7—10 дней маски — ими покрывают грязные сухие волосы, а потом моют голову шампунем.

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