Почему нельзя сушить волосы при помощи полотенца

От этого голова только преет

Вспомните, сколько времени вы проводите с полотенцем на голове после того, как помоете голову? Ходить с таким тюрбаном можно не более 5—10 минут, иначе волосы начнут не сохнуть, а преть.

«От продолжительного ношения сырого полотенца голова и волосы преют, что вредно для кожи головы и плохо отражается на волосяной структуре», — говорят дерматологи.

Также после мытья головы не рекомендуется тереть волосы в полотенце, пытаясь избавить их от лишней влаги, — это тоже негативно сказывается на состоянии шевелюры.

И еще нежелательно закутывать голову в тяжелое полотенце — для мокрых волос это большая нагрузка, поскольку влага делает их более хрупкими.