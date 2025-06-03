Отрастить волосы поможет крапива

Как долго нужно пользоваться природным ополаскивателем

Отвар крапивы — это натуральное средство, которое можно использовать в домашней косметологии для улучшения состояния волос. Крапива укрепляет волосы, сокращает их ломкость и выпадение, активирует кровообращение кожи головы, что пробуждает волосяные луковицы и стимулирует рост волос. Растение обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом, помогает устранить сухость, зуд и перхоть, делает волосы более гладкими, послушными и сияющими.

Для приготовления отвара: потребуется свежая или сушеная крапива — 2—3 столовые ложки и вода — 500 миллилитров. Крапиву заливают кипятком в эмалированной или стеклянной посуде. Накрывают крышкой и дают настояться на слабом огне или водяной бане около 15—20 минут. Остужают до комфортной температуры и процеживают. Готовый отвар можно использовать сразу или хранить в холодильнике до двух дней.

Как применять отвар крапивы для волос: после мытья головы ополаскивайте волосы теплым отваром, равномерно распределяя по всей длине и коже головы. Смывать не нужно, дайте волосам высохнуть. Крапиву используют курсом: 2—3 раза в неделю в течение месяца-полутора для достижения лучших результатов. Затем делается перерыв на 1—2 месяца и при необходимости курс ополаскиваний повторяется.