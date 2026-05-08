Снять болевой синдром помогает иглоукалывание

Действие методики научно обосновано

Иглоукалывание люди практикуют уже многие столетия, но не все верят в эффективность акупунктуры, считая это шаманством. На деле же иглоукалывание представляет собой научно обоснованную стимуляцию нервной и гуморальной систем, но, чтобы организм смог ощутить эту пользу, ставить иголки должен обученный врач, а не «специалист по чакрам».

«Иглоукалывание способно снижать болевой синдром. Оно повышает порог возбудимости болевых рецепторов, уменьшает выделение гистамина — это провоспалительный агент — и снижает проницаемость сосудов. Иглоукалывание может угнетать болевые импульсы на уровне спинного мозга. Рефлекторная теория — общепризнанная. Стимуляция акупунктурных точек дает реакцию в пределах того же сегмента спинного мозга, который связан с внутренними органами», — говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинского права, этики и антропологии Института мировой медицины Пироговского университета Янина Шнайдер.





Иглоукалыванию присуще изменение возбудимости нейронов, стимулирование выработки АКТГ (адренокортикотропный гормон, который в основном регулирует синтез кортизола и кортизона) и эндорфинов. Не совсем «морфиноподобных», но близко. Так блокируется боль и снимается напряжение в центрах, отвечающих за давление, тонус мышц, гормоны.

Методика обладает и противовоспалительным эффектом — ею улучшается микроциркуляция, снижается вязкость крови и агрегация тромбоцитов, расширяются сосуды — отек уходит.

Иглоукалыванием также осуществляется расслабление мышц. Иглы работают по принципу биологической обратной связи, убирают спазмы и обладают мощным анальгезирующим действием.

