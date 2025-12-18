Гвоздетерапия укрепляет иммунитет и борется со стрессом

Когда здоровье можно найти прямо под ногами

Гвоздетерапия — это метод альтернативной медицины, основанный на воздействии игольчатых поверхностей — гвоздей, шипов, специальных ковриков — на биологически активные точки стоп. Этот способ используется для улучшения общего самочувствия, профилактики заболеваний и повышения жизненного тонуса организма.

Основная идея гвоздетерапии заключается в стимуляции нервных рецепторов на стопе посредством давления острых предметов. Когда мы стоим на поверхности с мелкими острыми элементами, организм воспринимает этот контакт как сигнал тревоги. Чтобы снизить болевые ощущения, мозг приступает к выработке эндорфинов — «гормонов счастья», убирающих стресс и улучшающих настроение.

Механическое воздействие иголочек способствует усилению кровообращения и лимфотока, активации обмена веществ, очищению тканей и повышению иммунитета. Постоянное использование гвоздетерапии помогает укреплять нервную систему, нормализовать сон, снимать усталость и напряжение в мышцах.





Преимущества гвоздетерапии для организма:

• стимуляция иммунной системы — увеличение защитных сил организма благодаря запуску лимфотока;

• нормализация сна — улучшение качества отдыха и восстановление нормального цикла бодрствования и сна;

• снижение уровня стресса — выработка гормонов радости, устранение тревожности и депрессии;

• общее оздоровление — профилактика хронических болезней, забота о состоянии сердечно-сосудистой и нервной систем;

• повышение физической активности — развитие координации движений, устойчивости и силы нижних конечностей.

Перед началом практики все же лучше проконсультироваться с врачом, особенно людям с заболеваниями сосудов, опорно-двигательного аппарата и нарушениями чувствительности. Заниматься гвоздетерапией следует под руководством опытного инструктора.

