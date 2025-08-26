При «вялом» кишечнике поможет висцеральный массаж

Для кого еще полезна эта методика

Действие висцерального массажа направлено на работу с абдоминальным жиром, расположенным в области живота и окружающим жизненно важные внутренние органы. Проводится такой массаж не только с целью улучшения эстетического вида самого живота, но и при других показаниях.

«Висцеральный массаж эффективен, если у человека „вялый“ кишечник, дисплазия соединительной ткани, пупочная грыжа, диастаз. Висцеральным массажем осуществляется „включение“ мышц брюшного пресса и восстанавливается баланс прорабатываемой зоны. Этой техникой активизируются лимфодренажные процессы в тканях, выводится лишняя жидкость, устраняются отеки», — говорят массажисты.

Обговорить необходимость проведения такого массажа следует с лечащим врачом, а его выполнение лучше доверить специалисту, хотя при определенном навыке массаж получится сделать и самостоятельно. Для этого захватывается как можно более толстая складка кожи на животе — вертикальная — и перекатывается руками по часовой стрелке. Желательно выполнение нескольких таких кругов, начинающим обычно хватает пяти. Тянуть кожу надо от боковых сторон к области пупка.

При менструациях, после приема пищи и при выраженных болезненных ощущениях в животе висцеральный массаж не проводят.

Читайте также: ​Относитесь ли вы к «тучным худым» людям.

Смотрите еще: Когда женщине показан гинекологический массаж.