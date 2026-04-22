Сладкие напитки могут стать причиной выпадения волос

Вероятность поредения шевелюры становится существенно выше

Ученые доказали, что люди, пристрастные к потреблению сахаросодержащих напитков, имеют повышенную склонность столкнуться с выпадением волос.

Напитки, в составе которых есть сахар, оказывают негативное влияние на густоту волос, то есть буквально провоцируют так называемую линьку. При этом не имеет значения, что именно пьет человек: сладкую газировку, энергетики или чай с сахаром. Избыточное потребление сахара вынуждает распрощаться с крепкими и густыми волосами.

Исследование проводилось с участием тысячи человек, которые каждый день выпивали от одного до трех литров сладких напитков. У добровольцев, что употребляли более одного подслащенного напитка в сутки, специалисты отметили большую интенсивность выпадения волос — на 42% выше, чем у тех, кто соблюдал меру в сладком питье.

