Баночка газировки сокращает жизнь на 12 минут

Из-за популярного напитка развиваются серьезные проблемы со здоровьем

С каждой выпитой баночкой газировки (или стаканом) человек крадет у себя 12 минут жизни. К такому выводу пришли ученые Мичиганского университета после нового исследования.

Канцерогены, красители и консерванты содержатся в газированных напитках в критически опасных дозах, что разрушительно для метаболизма, чревато ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, вредит кишечной микрофлоре и даже способно вызвать онкологию, потому что общий уровень воспаления в организме становится повышенным.