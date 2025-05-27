Газировка провоцирует развитие мочекаменной болезни

Напиток нельзя употреблять постоянно

Любители газировки рискуют пострадать от мочекаменной болезни. Об одном таком впечатляющем последствии пристрастия к газированным напиткам недавно стало известно всему миру: жителю Бразилии удалили из мочевого пузыря 35 камней.

«При регулярном и неумеренном потреблении сладких газированных напитков мочевыделительная система сталкивается с непосильной нагрузкой. Из-за сахара и фосфорной кислоты в составе напитка повышается уровень кислотности мочи, что ведет к образованию камней», — предупреждают урологи.

Фосфорная кислота, она же ортофосфорная, является пищевой добавкой с наименованием E338, усиливающей вкус и продлевающей сроки хранения газировки. Допустимым количеством фосфорной кислоты при производстве напитков считается показатель до 700 мг на 1 литр.

Сообщается, что прооперированный бразилец каждый день пил до трех литров любимой газировки.