Нехватка сна истощает сердце и щитовидку

Организм изнашивается и быстрее стареет

Если человек спит менее семи часов в сутки, его организм подвергается разрушительному воздействию: при недосыпе развиваются хронические заболевания, а старение идет в ускоренном темпе.

«Даже если вы недосыпаете один или два часа от положенной нормы, организм страдает. Клетки органов сталкиваются с остаточными поломками, на восстановление которых мозгу не хватает времени. Продолжающийся недосып суммирует подобные поломки», — говорят неврологи.

Из-за нехватки сна организму приходится искать компенсацию, что заставляет различные органы работать интенсивнее. Так, деятельность мозга на пределе грозит психопатологическими расстройствами: неврастенией, головными болями, перепадами настроения, раздражительностью, склонностью к депрессии, тревожностью, болевым синдромом в теле.

От недостатка сна случаются нарушения в функционировании гипоталамуса — этот участок мозга управляет внутренними органами и эндокринными железами. Сбои в гипоталамусе чреваты повышенным производством стрессового кортизола, истощением сердца и сосудов, надпочечников, щитовидной железы, ведь они на этом фоне становятся излишне активными.

Все эти сбои ведут к формированию широкого спектра патологий, потому организму требуется регулярный сон продолжительностью не менее семи часов. Только это позволяет мозгу оптимизировать процессы, обеспечивающие возможность координации деятельности организма и сохранения здоровья.