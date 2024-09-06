Из-за чего анатомические подушки бывают неудобными

Подушка неправильной высоты растягивает позвонки

Выбор подходящей подушки является важной составляющей здоровья и качества сна. Правильная подушка способствует поддержанию естественного положения шеи и позвоночника во время отдыха, что важно для предотвращения различных болей и дискомфорта. Анатомические подушки имеют специальные контуры, которые помогают поддерживать шею и голову в правильном положении. Они могут обладать выемками для плеч и шеи, что обеспечивает лучшую адаптацию к форме тела.

Высота подушки должна соответствовать положению тела во время сна. Для людей, спящих на спине, оптимальная высота — 10—15 см, для тех, кто спит на боку, — 12—20 см, а для спящих на животе — 5—10 см. Неправильная высота приводит к перерастяжению или чрезмерному сгибанию шейных позвонков, что вызывает дискомфорт.





Степень жесткости подушки также имеет значение. Она должна обеспечивать достаточную поддержку, но при этом быть комфортной. Жесткость подушки зависит от используемого наполнителя. Слишком мягкая или чрезмерно жесткая приведет к неправильному положению шеи.

Что дает правильная анатомическая подушка:

• поддерживает естественные изгибы шейного отдела позвоночника;

• снижает напряжение мышц шеи и спины;

• обеспечивает комфортный сон, позволяя расслабиться и восстановиться.





Почему же некоторые люди испытывают дискомфорт на анатомической подушке?

Кому-то требуется больше времени для привыкания к новой подушке, особенно если ранее использовались традиционные модели.

Причина дискомфорта может скрываться и в неправильном выборе — неподходящей форме, высоте или жесткости подушки.

На комфорт влияют и индивидуальные анатомические особенности — каждый человек уникален, и то, что подходит одному, может не нравиться другому. Люди с различной длиной шеи, шириной плеч или осанкой по-разному воспринимают одну и ту же подушку. А еще наличие заболеваний — остеохондроза, радикулита или других патологий такого рода — может усиливать дискомфорт в теле при использовании анатомических подушек.