Синдром беспокойных ног может привести к болезни сердца

Какими еще бывают последствия состояния

Синдром беспокойных ног (СБН) представляет собой неврологическое расстройство, характеризующееся неприятными ощущениями в ногах, сопровождающимися непреодолимым желанием двигать ими. Эти ощущения усиливаются вечером и ночью, особенно в состоянии покоя, и временно облегчаются движением конечностей.

Факторы риска, способствующие развитию СБН:

• генетика — примерно половина случаев связана с наследственностью;

• дефицит железа — низкий уровень ферритина в крови является частым триггером симптомов;

• заболевания почек — хроническая почечная недостаточность увеличивает риск появления СБН;

• сахарный диабет — повреждение нервов вследствие диабета также может вызвать симптомы синдрома;

• медикаменты — некоторые препараты (например, антидепрессанты, антигистаминные средства) способны усугублять проявления расстройства;

• беременность — около трети женщин испытывают симптомы СБН во время беременности, особенно в третьем триместре.

«Наиболее подвержены риску развития СБН женщины среднего возраста, пациенты с заболеваниями нервной системы, такими как болезнь Паркинсона, страдающие хронической почечной недостаточностью, имеющие дефицит витаминов группы B, магния или фолиевой кислоты», — сообщают неврологи.

Хотя сам по себе СБН не угрожает жизни, он существенно снижает качество сна и повседневную активность пациента. Среди основных последствий: хроническая бессонница, приводящая к дневной сонливости, снижению концентрации внимания и работоспособности, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за нарушения нормального цикла отдыха организма, ухудшение общего самочувствия, развитие тревожных расстройств и депрессии.

Основные подходы в лечении включают: регулярные физические упражнения, избегание кофеина, алкоголя и никотина перед сном, применение теплых ванночек для ног, использование компрессионных чулок, прием препаратов железа и других элементов при дефиците. При неэффективности немедикаментозных методов врач назначает лекарственные препараты, опираясь на индивидуальную картинку в каждом отдельном случае.

Читайте также: Обычная ходьба помогает предотвратить варикоз.

Смотрите еще: От простуды и усталости спасет ванночка для ног.