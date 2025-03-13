Обычная ходьба помогает предотвратить варикоз

Для профилактики патологии вен важна физическая активность

Варикозное расширение вен является не просто косметическим дефектом, а серьезным заболеванием, на фоне которого могут развиться опасные осложнения — хроническая венозная недостаточность, трофические язвы, тромбоз.

Варикоз начинается незаметно, и, когда вам кажется, что ноги в конце дня болят из-за усталости, следует уже обратить внимание на состояние своих вен. От легкой тяжести в ногах и небольших отеков можно быстро прийти к венам, утратившим тонус, и болезненным узлам.

«От венозной недостаточности ухудшается и общее самочувствие, появляются жалобы на усталость, ночные судороги, жжение и боли. На поздних стадиях варикоза возрастают риски угрожающего для жизни состояния — тромбофлебита», — сообщают флебологи.

Помочь в предотвращении варикоза может контроль питания и массы тела, потому что при лишнем весе создается повышенная нагрузка на сосуды.

Важно дать организму больше движения, порцию активности нужно получать каждый день, даже обычной ходьбе удается улучшить венозный отток.

Имея предрасположенность к варикозу или столкнувшись с его первыми симптомами, нужно подобрать для себя компрессионный трикотаж. И носить его в тех случаях, в которых порекомендует врач.

Заподозрив развитие варикозной болезни или при наличии патологии у родителей, которая может передаться наследственно, стоит проверить свои вены у флеболога.