Сезон аллергии нужно начинать в кабинете врача

Специалист может подобрать специфическую терапию

Встречая сезон аллергии, необходимо посетить доктора, чтобы месяцы, сопряженные с повышенным риском негативных реакций со стороны иммунной системы, прошли спокойно и не портили самочувствие.

«На приеме можно решить вопрос о применении аллерген-специфической иммунотерапии. Дома аллергики могут установить приборы для очистки воздуха, не открывать окна, а также регулярно проводить влажную уборку. На улице следует носить шапки или легкие береты, закрытую одежду и очки. Верхняя одежда должна прятаться в шкаф. Обувь после улицы лучше сразу вымыть. Самому тоже нужно помыться и при симптомах принять антигистаминные», — сообщает informpskov. ru.

В сезон аллергии нужно пить больше воды. Передвигаться по городу лучше на транспорте — это сократит время пребывания на улице. Не стоит выезжать на природу в период цветения растений, вызывающих у вас аллергию.

Отметим, что проведение иммунограммы должно быть обоснованно. Назначить такое исследование может гематолог или иммунолог. Только специалист способен правильно интерпретировать результаты, сравнив их с клинической картиной.

