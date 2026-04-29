Сделать тело и сохранить ясность ума позволяют танцы

Выразительные движения под музыку имеют много преимуществ

Международный день танца весь мир отмечает 29 апреля, в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра — основоположника современного балета. В эту дату принято чествовать каждый из множества разнообразных стилей танцевального искусства и людей, не мыслящих своей жизни без движений в такт музыке.

Танец объединяет людей, стирая политические, культурные и этнические границы, давая возможность человечеству общаться на одном языке — языке танца. Отметим, что в русскую речь слово «танец» вошло в XVII веке, ранее в обиходе было другое — «пляска».

Чтобы танцевать, необязательно быть профессионалом. Приобщиться к такому хобби можно в любом возрасте и при всякой комплекции. Человек, желающий танцевать, движим душевным порывом, поэтому выбирать нужно то направление, к которому тянется ваше нутро и в котором вы чувствуете себя наиболее органично. Тем более что танцы — это не просто развлечение, это отличный вариант поправить свое здоровье.





Преимущества танцев:

• помощь в похудении. Танцевать — весьма энергозатратно, потому лишние калории легко сгорают;

• проработка мышц. Скульптурировать свое тело можно не только в тренажерном зале, но и в танцклассе;

• улучшение координации. Людям с проблемным вестибулярным аппаратом танцы дают возможность заняться прокачкой равновесия, моторики и баланса;

• поддержка суставов. Клинически доказано, что за счет танцев оказывается поддержка скелету и, в отличие от спорта, суставы не перегружаются танцами;

• повышение настроения. Танец — это форма самовыражения, что связано с эмоциональным центром мозга: танцы запускают в организме мощные реакции, стимулирующие выработку «гормонов счастья»;

• управление стрессом. Танцы — прекрасный способ перебороть стрессовое состояние: они угнетающе действуют на кортизол;

• рост самооценки. В танце человек раскрепощается и обретает уверенность;

• укрепление памяти. Танцы предотвращают сокращение объема гиппокампа — части мозга, ответственной за память. С годами гиппокамп естественным образом уменьшается, а танцы позволяют притормозить эти процессы, что даже служит профилактикой болезни Альцгеймера. Такой эффект обеспечивается комплексом механизмов при участии когнитивных нагрузок, нейропластичности и физической активности.

