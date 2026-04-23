Тренировка на пустой желудок не будет эффективной

Полноценного занятия на фоне дефицита энергии не случится

Пребывание в режиме многозадачности вынуждает некоторых людей отказываться от полноценных базовых потребностей, в числе которых сбалансированное питание. Спешка порой заставляет человека бежать с работы на тренировку, будучи голодным, не учитывая, что занятия на пустой желудок имеют негативные последствия.

«Если живот уже начинает урчать от голода, себя нужно сначала покормить, а спустя некоторое время можно идти тренироваться, иначе голод нарушит нормальное функционирование всего организма. Перед поездкой мы заправляем автомобиль бензином, вот и телу необходимо топливо перед стартом тренировки. В противном случае на процесс просто не найдется сил и следовать намеченной программе занятий не получится, к тому же появятся неприятные симптомы в виде быстрого утомления, головокружения, тошноты», — говорят фитнес-инструкторы.

Отсутствие еды и обилие желудочного сока вызывают также кислотный рефлюкс и другие проблемы с пищеварением, а еще спорт в условиях голода ведет к сгоранию мышечной массы.

Потому за пару часов до тренировки нужно поесть. Прием пищи должен быть сбалансирован по содержанию нутриентов — белков, жиров и углеводов, тогда у вас появится нужная энергия для того, чтобы достичь поставленных целей. Если же времени недостаточно, постарайтесь перекусить хотя бы за час до фитнеса углеводами и небольшим количеством белка, но не делайте жизнь на бегу своей привычкой — всем, кто хочет полноценно тренироваться, необходимо выстроить свое питание.

Кроме физической активности, на голодный желудок нежелательно заниматься умственной деятельностью и вождением автомобиля — сконцентрироваться на деле не получится, потому что мысли будут заняты едой. Также очень голодному человеку вряд ли удастся уснуть, потому, если был пропущен ужин, нужно хотя бы выпить кефира. Еще, испытывая голод, не следует отправляться в магазин — так вы наберете много лишнего, и это касается не только продуктов. И не нужно с пустым желудком приступать к обсуждению важных вопросов — вам будет весьма сложно сохранить самообладание и контролировать эмоции.

Читайте также: Нужно ли отказываться от хлеба на диете.

Смотрите еще: Избавиться от хронического напряжения помогает йога в гамаке.