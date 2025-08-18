Красивый пресс может появиться за пять минут в день

Важны системность в занятиях и дефицит калорий

Если вы мечтаете о красивом прессе, достаточно подружиться с комплексом из четырех упражнений и обращаться к нему на регулярной основе — хватит и трех раз в неделю по несколько минут.

«Чтобы появился пресс, помогут складка, медвежья походка, скручивания с касанием ноги и планка с прыжками. Этими упражнениями удастся поработать с различными группами мышц живота, также они способствуют укреплению корпуса», — говорят фитнес-инструкторы.

Правда, важно учитывать уровень подготовки своего тела к нагрузкам. Если вы новичок, вам будет сложно, и начать придется с чего-то полегче.

Еще стоит помнить о рационе: ускорить жиросжигание и увидеть желаемый пресс поможет питание с пониженной калорийностью.

