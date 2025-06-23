Санаторно-курортное лечение набирает популярность среди молодежи

Такой отдых больше не ассоциируется с пенсионным возрастом

Если еще недавно на лечении в санаториях можно было наблюдать людей только старшей и средней возрастных групп, теперь любителями здравниц стали и молодые.

Сотрудники санаториев отмечают, что их гостями все чаще становятся люди 18—35 лет — на их долю выпадает до 15% от общего числа постояльцев, где-то показатели и вовсе достигают 50%. Причем особую любовь к санаториям питает поколение 18—25 лет.

Популярность санаторно-курортного отдыха среди молодых объясняется wellness-подходом — сегодня люди берегут ментальное здоровье, практикуют детокс и осознанный отдых. Также их запросом является комплексное восстановление эмоционального фона и перезагрузка, что достигается благодаря питанию и процедурам. А еще дело в обычной ностальгии — немало людей отдыхали в санаториях, будучи детьми, с родителями, бабушками и дедушками и теперь желают лично оценить все плюсы такого релакса, который нравился старшим родственникам.

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