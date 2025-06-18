Ранний признак атеросклероза может быть даже у молодых

Во избежание серьезных проблем нужно пройти диагностику

При развитии атеросклероза кровеносные сосуды подвергаются патологическим изменениям: формируются бляшки, сужается просвет, ухудшается ток крови, утрачивается эластичность, происходит затвердевание, появляется склонность к повреждениям. Узнать о ранних проявлениях заболевания можно еще в молодом возрасте — до 40 лет.

«Все эти проблемы с сосудами формируются при избытке холестерина — это жироподобное вещество, откладывающееся на сосудистых стенках. Проблема может продолжительное время никак не заявлять о себе», — говорят кардиологи.

Чтобы предупредить осложнения, следует регулярно контролировать уровень холестерина. Достаточно сдать анализ крови, а при повышенных значениях повторить исследование, но уже по расширенной схеме — сделать липидограмму. Затем нужно сразу показаться врачу.