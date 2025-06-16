С какими изменениями личности столкнулась молодежь из‑за пандемии

Что вошло в перечень множества последствий

Пандемия коронавирусной инфекции ни для кого не прошла просто так. Новое исследование ученых показало, что этот период отразился даже на личностных трансформациях, которые случились преимущественно с молодежью.

Многие люди заметили, что локдаун повлиял на состояние их психики, но представители молодого поколения оказались особенно уязвимыми.

«Из-за длительных периодов социального изолирования у молодежи наблюдается повышенная капризность, излишняя подверженность стрессам, меньшее желание сотрудничать с людьми, нехватка доверчивости, сдержанности и ответственности», — сообщают психотерапевты.

Таковы данные периодически повторяющегося с наступления локдауна исследования, направленного на оценку личностных качеств людей. Участниками анализа стали свыше 7000 человек.

Почему же пандемии удалось так повлиять на молодое поколение? Специалисты уверены, что причина в определенной степени податливости личности, что характерно для молодости и периода формирования человека. Вызванное пандемией нарушение привычного жизненного уклада, свойственного взрослеющим людям (это учеба, начало профессиональной деятельности, общение и создание отношений), привело к значительному стрессу, поскольку лишило их необходимого опыта, важного для развития личности.