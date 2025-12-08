Сало поддерживает иммунитет и снижает холестерин

На пользу идет умеренное потребление продукта

Сало — продукт с большим количеством насыщенных жиров и внушительной калорийностью — порядка 800 ккал на 100 граммов, однако врачи не возражают против умеренного потребления сала, ведь оно обладает рядом полезных свойств.

Сало богато витамином D, участвующим в усвоении кальция, выработке и регулировании уровня гормонов, укреплении костей; витамином А, оздоравливающим слизистые оболочки и поддерживающим функции зрения; витамином Е, влияющим на свертывающие способности крови, эластичность крупных и мелких сосудов, препятствующим образованию холестериновых бляшек. Сало содержит антиоксидант селен, защищающий клетки организма от повреждений свободными радикалами, что важно для предотвращения преждевременного старения клеток и снижения риска развития хронических заболеваний.





«Основная же питательная ценность сала представлена в виде жирных кислот, например арахидоновой кислоты, которая содействует борьбе организма против вирусов и бактерий, а также функционированию головного мозга, сердца и почек, и олеиновой кислоты, снижающей концентрацию „плохого“ холестерина, провоцирующего появление атеросклеротических бляшек в сосудах», — говорят диетологи.

Рекомендуемая норма потребления сала составляет 20—30 граммов в сутки — это примерно два-три небольших кусочка. Лучше есть свежее соленое сало, поскольку жареное или копченое теряет значительную часть полезных веществ и приобретает вредные канцерогены. Хорошее сочетание для сала — овощи, зелень и цельнозерновой хлеб.

Среди противопоказаний к наличию сала в рационе врачи называют недавно перенесенный инфаркт или инсульт и заболевания органов ЖКТ.

