Почему на диете портится настроение

Причина не только в отказе от любимой еды

Переход с привычного питания на диету с целью сбросить вес и поправить здоровье часто сопровождается снижением настроения, раздражительностью, а у кого-то и депрессивным состоянием. Почему же отсутствие любимых продуктов так влияет на человека и как улучшить свое самочувствие?

«При строгом ограничении калорий организм получает меньше энергии и полезных элементов, необходимых для нормального функционирования мозга. Поэтому диету лучше подбирать со специалистом, чтобы на такой системе питания можно было похудеть и при этом не столкнуться с дефицитными состояниями. При необходимости врач также назначит добавки», — говорят диетологи.

Урезанное количество калорий провоцирует снижение уровня сахара в крови, что также негативно сказывается на настроении. Организм требует быстрой подпитки энергией, которой становится недостаточно при строгих диетах.

Привыкая получать удовольствие от еды, мы начинаем испытывать стресс, отказываясь от любимых продуктов. Этот процесс воспринимается организмом как потеря удовольствия, вызывая чувство неудовлетворенности и тревоги. Эти изменения в рационе — одна из ключевых причин угнетенного настроения.





Постоянный контроль над собой создает дополнительное напряжение, которое накапливается и проявляется в форме раздражения и плохого настроения. Мысли о еде отвлекают внимание от других важных аспектов жизни.

Чтобы сохранить хорошее настроение и избежать негатива на фоне диеты, помогут эти рекомендации: включайте в рацион полезные углеводы, овощи и фрукты; ешьте небольшими порциями, но регулярно — без больших перерывов, поддерживая стабильный уровень сахара в крови; занимайтесь физической активностью, которая приносит радость и улучшает самочувствие; следите за качеством сна и высыпайтесь; отвлекайтесь от мыслей о еде при помощи чтения, общения, хобби.

Помните, что диета должна приносить пользу здоровью, а не ухудшать качество жизни. Если соблюдать баланс и учитывать потребности своего организма, можно достичь желаемого результата без ущерба для психического состояния.

Читайте также: Мозгу для питания нужны вовсе не сладости.

Смотрите еще: Два условия для ускорения метаболизма.