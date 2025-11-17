Салфетки для снятия макияжа не заменяют полноценного умывания

Когда их использование оправданно

Салфетки для демакияжа становятся настоящим спасением для женщин, когда требуется экстренное очищение кожи. Кому-то настолько может понравиться пользоваться салфетками, что они поселяют их в своей косметичке на постоянной основе. Но насколько эффективны такие салфетки и могут ли они заменить традиционное очищение кожи лица водой и специальными средствами?

«Даже самые качественные салфетки способны удалить лишь поверхностные загрязнения и макияж. Их компоненты не проникают глубоко в поры, оставляя остатки грязи и себума внутри, что ведет к образованию воспалений и акне», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

Многие средства для очистки лица имеют деликатную формулу, специально разработанную для конкретного типа кожи. В отличие от них, салфетки часто содержат спиртовые добавки и консерванты, вызывающие сухость, шелушение и раздражение кожных покровов, что крайне нежелательно, если кожа и так проблемная.

«Частое применение салфеток нарушает естественный баланс микрофлоры кожи, пробивая защитный барьер эпидермиса и делая кожу уязвимой перед негативными факторами окружающей среды», — отмечает специалист.

Удаление макияжа с помощью влажной салфетки может подойти, когда нет доступа к привычному очищению, а вот в стандартных условиях рекомендуется не пропускать все этапы ухода за кожей с качественным демакияжем и умыванием, последующим восстановлением pH с помощью тонера и другими средствами, в которых нуждается ваш тип кожи.

