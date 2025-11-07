Сахар считается главным врагом молодости

Чрезмерное его потребление разрушает коллагеновые волокна

Здоровье и внешний вид тесно связаны с питанием, и одним из ключевых факторов, влияющих на преждевременное старение, является избыточное потребление сахара. Этот продукт оказывает значительное негативное воздействие на кожу, внутренние органы и общее состояние организма.

«Потребляемый сахар взаимодействует с белками и липидами нашего организма, запуская процесс гликации — буквально „засахаривания“ тканей — и образуя вредные соединения AGEs — это конечные продукты гликирования. Эти вещества повреждают коллагеновые волокна, снижая эластичность кожных покровов и способствуя появлению морщин, дряблости и сухости», — говорят дерматологи.

Чрезмерное количество сахара вызывает скачки уровня глюкозы в крови, стимулируя выработку большого количества инсулина. Постоянно высокий инсулин ведет к воспалениям и окислительному стрессу, что ускоряет клеточное старение. Из-за повышенного инсулина активируются и сальные железы, а это жирный блеск, закупорка пор и акне.





Продолжительное злоупотребление сахаром может привести к развитию устойчивости клеток к действию инсулина, что провоцирует хронические метаболические расстройства, диабет второго типа и другие серьезные проблемы со здоровьем.

«Продукты переработки сахара также расходуют важные антиоксиданты, необходимые организму для борьбы со свободными радикалами, которые разрушают здоровые клетки, усиливают воспалительные реакции и пробивают иммунную защиту», — предупреждают врачи.

Высокое содержание сахара уничтожает сосуды, они становятся хрупкими и подверженными различным патологиям — атеросклерозу, гипертонии и другим. Нарушения, спровоцированные сахаром, угнетают кровоснабжение всех органов, включая кожу: начинает страдать ее питание и появляются признаки раннего увядания.

