Мутации в организме могут развиться от этого сахарозаменителя

Добавка является довольно популярной

Ученые из США обнаружили, что от регулярного потребления продуктов, содержащих сукралозу — распространенный сахарозаменитель, в организме может начаться формирование токсичных соединений.

«Образуемые токсины опасны способностью разрушать клетки кишечника, повреждать ДНК и вызывать мутационные процессы», — информируют представители науки.

Понять, что в составе продукта есть сукралоза, можно по информации на упаковке — сахарозаменитель имеет код E955. Вообще наличие знака «E» должно говорить о прошедшей проверке и соответствии нормам безопасности. Однако к этому сахарозаменителю уже давно присматриваются из-за его вероятных побочных проявлений.

Сукралоза может широко использоваться в газированных напитках, десертах, протеиновых батончиках, различных сладостях.

