Инсулинорезистентность проявляется этими признаками

По ним можно выставить предварительный диагноз

Опасность инсулинорезистентности в том, что она предвещает развитие сахарного диабета, потому это состояние важно выявить как можно раньше. Одним из ключевых симптомов инсулинорезистентности является тяга к сладкому, причем нестерпимая, когда человеку не удается и дня провести без поглощения чего-то «вкусненького».

«При инсулинорезистентности люди жалуются на отсутствующую энергию, ощущение слабости и вялости, желание полежать. Иногда такие симптомы возникают после еды, а порой беспокоят в течение целого дня», — говорят эндокринологи.

Большинство случаев инсулинорезистентности сопряжено с наличием избыточной массы тела, при этом от веса тяжело избавиться даже при прилагаемых усилиях.

Если состояние запущено, бывают эпизоды, схожие с гипогликемией, когда человеку так хочется есть, что его чуть ли не трясет, а легче ему может стать лишь от пищи с углеводами.

«Инсулинорезистентность практически всегда свидетельствует об имеющихся в организме хронических воспалительных процессах, например: тонзиллитах, отитах или кистах», — отмечают врачи.

Подтвердить диагноз можно только при помощи исследований — анализа крови, где важны показатели инсулина и глюкозы натощак, а также индекса HOMA — по этой математической формуле оценивается уровень инсулинорезистентности и функционирования бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.

