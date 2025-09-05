С какого возраста нужно чистить зубы ребенку

Сколько пасты при этом стоит использовать

Задаетесь вопросом о том, когда начать чистку зубов своему ребенку? Стоматологи советуют приступить к уходу за полостью рта еще до появления первого зуба.

«Пока не появились зубы, рекомендуется пользоваться специальной силиконовой щеткой в виде напальчника. Следует аккуратно массировать десну, чистить язычок. Делать это нужно без пасты, просто смочив щеточку в воде. Желательно, чтобы малыш в это время был в хорошем настроении и процедура не приносила дискомфорта ни ребенку, ни маме», — говорит врач стоматологического отделения № 2 Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Татьяна Кулагина.

Постепенно силиконовую щетку сместит обычная, но с маленькой рабочей частью. Рабочая часть щетки, там, где находятся щетинки, должна быть размером с 2—2,5 зубика. Зубную пасту можно брать чуть позже, и обязательно по возрасту, чтобы в ней не было фтора — его наличие в пасте нежелательно для детей до трех лет. Также до этого периода количество пасты, используемое при чистке, не должно превышать рисового зерна, а с трех до шести лет — горошины.

Наблюдайте, какая паста будет нравиться вашему малышу больше — с таким вкусом и покупайте, чтобы гигиенические процедуры были приятны для ребенка и он скорее выработал полезную привычку. С этой же целью демонстрируйте детям и то, как вы заботитесь о своих зубах. Кстати, чтобы ребенок не боялся стоматолога, рекомендуется брать его за компанию к своему врачу, например на профилактический осмотр, — так малыш увидит, что в заботе о гигиене полости рта нет ничего страшного.

