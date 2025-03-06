Почему у зумеров нет зубов мудрости

Стоматологи почти не наблюдают их у этого поколения

Зубные врачи отмечают, что поколение зумеров — это те, кто родились с 2001 по 2009 годы, практически лишены «восьмерок», то есть зубы мудрости у них встречаются крайне редко.

«Отсутствующие „восьмерки“ связаны с эволюционными трансформациями, а также измененным рационом питания», — сообщают специалисты.

Стоматологи объясняют, что пища нового поколения стала более мягкой, нагрузка на челюсть снизилась, что послужило поводом для изменения формы зубов — они теперь меньших размеров и уже не такие острые.

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