Как выбрать мясо для шашлыка

Что должно оттолкнуть при покупке

Собираетесь на пикник и думаете, где купить мясо? Лучше брать его в магазине или на рынке, где могут гарантировать качество и эпидемиологическое благополучие продукта, а не с уличного лотка в неустановленном месте или с машины вдоль дороги.

Чтобы проверить мясо на свежесть, надавите на кусок подушечкой пальца. Если участок быстро приобретает прежнюю форму, можно брать, если же условия хранения мяса были нарушены, плотность структуры будет утрачена из-за разрыхления волокон. Плохое мясо такой тест не пройдет и останется с вмятиной от пальца.

Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового, что зависит от возраста животного. У свежего мяса нет обширных темных пятен, а наличие таковых указывает на то, что продукт пролежал более суток при комнатной температуре. На поверхности мяса допустимо образование темных прожилок — это результат выделения йода из волокон, и это неопасно. Зеленоватый оттенок мяса — сигнал к тому, чтобы держаться от него подальше. Если продавец настаивает, что это лишь результат окисления на воздухе — не верьте.





Что касается жира, он может быть как светлым, так и темным, но только не ярко-желтым или бурым — это говорит, что животное болело. Еще поверхность жира не должна покрываться влагой.

На ощупь свежее мясо слегка влажное и гладкое, а от небольшого надреза и сдавливания из него идет прозрачный алый сок. Когда мясо испорчено, сок становится мутным, а его поверхность либо слишком сухая, либо чрезмерно влажная или очень липкая.

Качественное мясо приятно пахнет, имея едва уловимые нотки молока. Если почуяли что-то отталкивающее — мясо подпортилось.

Несколько нюансов про шашлык:

• при выборе маринада ориентируйтесь на вкус собравшихся на пикник, но учитывайте, что маринады из молочнокислой основы испортятся скорее;

• мясо лучше резать на крупные куски и поперек волокон, жарить до полной готовности, но не менее 5—7 минут;

• на готовность шашлыка указывает прозрачный сок, который выделится при надрезе, и равномерный оттенок мяса внутри.

Читайте также: Надо ли есть мясо каждый день.

Смотрите еще: Сохраняется ли польза продуктов в мясных и рыбных консервах.