Как стакан газировки превращается в зависимость от напитка

Такое питье важно ограничивать

Если среди прохладительных напитков вы отдаете предпочтение сладкой газировке, вы рискуете впасть в зависимость от напитка и серьезно навредить своему здоровью. Да, изредка побаловать себя стаканчиком можно, а вот систематическое потребление газированной воды с сахаром представляет настоящую угрозу для организма.

Газировка изобилует сахаром и кислотой, что оказывает разрушающее воздействие на зубную эмаль, провоцируя кариес. Из-за солей фосфорной кислоты в газировке нарушается всасывание кальция, что делает кости ломкими.

«Одна баночка сладкой газировки может содержать до 40 граммов сахара — это 8—10 чайных ложек. Излишки сахара ведут к ожирению и сахарному диабету II типа — риски патологии на фоне регулярного потребления сладких газированных напитков возрастают на 26%», — предупреждают эндокринологи.

Через 10 минут после того, как выпит стакан газировки, сахар начинает атаковать поджелудочную железу, которая стремительно будет выбрасывать инсулин. Спустя 20 минут в крови повысится глюкоза, а через 40 излишки сахара печень преобразует в жиры, которые «полежат» в подкожно-жировой клетчатке и вскоре проявятся в виде лишнего веса.

Пройдет еще 45 минут, и в организме возрастет дофамин, стимулирующий центр удовольствия мозга, что улучшит настроение и подарит чувство бодрости. Этого всплеска хватит на час-полтора, затем придут раздражительность и упадок сил. Постепенно у мозга возникает адаптация к тому дофамину, который дает газировка, и тогда в «системе поощрения» случаются сбои — газировки для прежнего результата требуется уже больше, что перерастает в зависимость от напитка.

