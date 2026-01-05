Рилсы провоцируют «гниение» мозга

Зависимость от быстрого контента лишает человека продуктивности

На фоне постоянного потребления контента, на который нас подсаживают соцсети, в нашем мозге наблюдается стимуляция хабенулы — отдела, соединяющего участки переднего и среднего мозга, а также выступающего узлом для связи и обработки получаемых эмоциональных и сенсорных информационных сведений.

«Хабенула также задействована в процессе формирования пагубных привычек. Поэтому избавиться от зависимости вроде просматривания коротких видео достаточно трудно. Регулярное увлечение контентом такого рода перегружает хабенулу, что негативно отражается на мотивационной составляющей человека и его умении принимать важные решения», — сообщают нейробиологи.

Выходит, что из-за коротких видео мы не только незаметно лишаем себя драгоценного времени, но и становимся неспособными к продуктивной деятельности.

