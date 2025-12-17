Как достичь поставленных целей в новом году

Простые правила помогут не свернуть с пути

Уже определились с планами на предстоящий 2026 год? Если вы сейчас в моменте написания задач и постановки целей, вам наверняка интересно, как достичь желаемых результатов.

Если задумали что-то грандиозное, знайте, что любая большая цель должна быть разбита на маленькие, выполнимые шаги. Это позволяет вместо стрессового давления от масштаба затеи ощутить движение вперед. Делайте каждый день небольшой шаг на пути к цели, тогда мозг познакомится с положительным подкреплением и запомнит его, что позволит сохранить мотивацию и не сойти с намеченной дорожки.

«Когда человек ясно понимает, какую пользу получит, ему проще сохранять мотивацию даже в трудные моменты. Я, например, специально оставляю спортивную форму в прихожей: так я точно не пройду мимо и после работы выйду на пробежку, хотя это бывает очень тяжело. Такие приемы работают лучше любых обещаний, они помогают действовать, даже когда сил вроде бы и нет», — говорит доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России Ольга Ткачева.

В случае срыва не стоит заниматься самоедством и совсем отказываться от начатого. Лучше вспомнить, ради чего все затевалось, и вернуться к правильным настройкам.

