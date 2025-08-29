Ревматолог или ортопед: к кому идти с больными суставами

А когда нужно обратиться к травматологу

Болезненность суставов существенно снижает качество жизни, поэтому при начинающихся проблемах с опорно-двигательным аппаратом важно скорее посетить врача, чтобы избежать тяжелых осложнений. К основным симптомам суставных патологий относят боли и хруст при движении, утреннюю скованность, отечность, ограничение подвижности. К кому же обратиться, если беспокоят суставы?

«Ревматолог поможет при воспалительных процессах в суставах, артритах и артрозах, ревматизме, подагре, болезни Бехтерева, остеопорозе. Ортопед специализируется на деформациях суставов, артрозе, остеохондрозе, последствиях травм, искривлениях позвоночника, плоскостопии. А вот при переломах, вывихах, растяжениях, ушибах, повреждениях связок нужен травматолог», — говорят специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

При острой боли в суставе, отеке и покраснении, повышении температуры в области поражения, невозможности двигать суставом, сильной скованности по утрам нужно срочно обратиться к врачу.

Профилактикой заболеваний суставов служит регулярная физическая активность, контроль массы тела, правильное питание, избегание чрезмерных нагрузок и подъема тяжестей, своевременное лечение травм.

